En una certera operación policial, efectivos de la comisaría PNP- Ica, realizaron detenciones en la calle Lima y Huánuco Ica, dentro de los términos de la flagrancia de delito, lograron detener a Pedro Andrés Acosta Silva de 23 años, Luis Ángel Megia Ledesma (27), Luis Antonio Leal Mieres (28) e Ismael Antonio Benavides (30), todos de nacionalidad venezolana, y quienes serían integrantes de la banda criminal “Los Gallinazos de Cachiche”.

Información policial, señala que, los detenidos, momentos previos de su aprehensión, con violencia y amenaza, le solicitan al agraviado de iniciales F.D.I.P.(40), para que pagué una deuda con desmesurados intereses que ascendían a 800 soles, originando una ventaja indebida. El ciudadano no tenía dicha suma de dinero y por ello los presuntos maleantes optaron en arrebatarle su mototaxi, Bajaj, cuando transitaba por la avenida principal del caserío Cachiche-Ica, frente al reservorio, asimismo, luego de intimidarlo, lo amenazaron para que consiga el dinero y devolverle el vehículo, caso contrario, lo perdería.

El Jefe del Frente Policial Ica, Manuel Vidarte Perrigo, indicó que los detenidos serían “el brazo armado”, de una banda dedicada al delito de coacción, extorsión en su forma de los préstamos ilegales del “gota a gota”, además se les incautó varios celulares que servirían para cometer presuntos ilícitos penales.

“La víctima tenía un préstamo de 200 soles, por los intereses le cobraron 100 soles más y al final le estaban cobrando 800 soles, luego al no poder pagar, le despojaron de su mototaxi y por ello acudió a la comisaría a denunciar. Estas bandas son con brazo armado, ellos son los encargados de hacer la cobranza, las amenazas y las ejecuciones, hay otras personas que recaudan el dinero, hacen los préstamos ilegales. Tenemos las evidencias ciertas, la denuncia, las amenazas, las coacciones, le han robado la mototaxi, indicándole que si no paga los 800 soles no la va a poder recuperar, tenemos varios elementos de convicción que pueden demostrar ante las autoridades judiciales y fiscal que están personas están cometiendo delito. Tenían 8 celulares y con eso hacen las extorsiones, y será motivo de una investigación, el “gota a gota”, viene a ser el delito de usura, luego el delito de coacción, después la extorsión y finalmente el robo agravado, que es el robo de la mototaxi”, declaró.

En tanto, los cuatro sujetos, son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de extorsión, robo agravado en banda, delito contra la libertad personal en su modalidad de coacción, delito contra la confianza, la buena fe en los negocios en su modalidad de usura, en su forma de “gota a gota” y otros.

