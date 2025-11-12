Un total de 400 trabajadores del sector productivo de Villacurí, en el distrito de Salas, accedieron a la emisión gratuita del Certificado Único Laboral (CUL) durante una jornada organizada por la Dirección Regional de Trabajo de Ica, a través del Centro de Empleo.

Búsqueda de empleo

La actividad se realizó en coordinación con el Grupo Vanguard y tuvo como objetivo acercar los servicios laborales del Estado a los trabajadores de las empresas instaladas en la zona industrial de Villacurí.

El Certificado Único Laboral reúne información oficial sobre identificación, antecedentes policiales y experiencia laboral formal, facilitando la búsqueda de empleo y los procesos de contratación tanto para trabajadores como para empleadores.

Durante la campaña, especialistas del Centro de Empleo brindaron orientación sobre los servicios disponibles para mejorar la empleabilidad y promover la formalización laboral en la región.

VIDEO RECOMENDADO