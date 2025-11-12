del sector productivo de Villacurí, en el distrito de Salas, accedieron a la emisión gratuita del Certificado Único Laboral (CUL) durante una jornada organizada por la Dirección Regional de Trabajo de Ica,

Búsqueda de empleo

La actividad se realizó en coordinación con el Grupo Vanguard y tuvo como objetivo acercar los servicios laborales del Estado a los trabajadores de las empresas instaladas en la zona industrial de Villacurí.

El Certificado Único Laboral reúne información oficial sobre identificación, antecedentes policiales y experiencia laboral formal, facilitando la búsqueda de empleo y los procesos de contratación tanto para trabajadores como para empleadores.

Durante la campaña, especialistas del Centro de Empleo brindaron orientación sobre los servicios disponibles para mejorar la empleabilidad y promover la formalización laboral en la región.

