En el marco de las actividades por el “Día Mundial de la Diabetes”, la Red Asistencial Ica de EsSalud, a través del CAP II La Tinguiña, realizó una exitosa campaña de salud preventiva dirigida especialmente a los integrantes del Centro del Adulto Mayor (CAM) de dicho distrito.

Cuidado del adulto mayor

Durante la jornada, que se llevó a cabo en las instalaciones del CAM La Tinguiña, los asegurados accedieron de manera oportuna a atenciones en medicina general, enfermería y toma de muestras de laboratorio, además de participar en dinámicas charlas educativas sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades metabólicas.

Al respecto, el gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Juan Guillén Guevara, saludó el compromiso del personal asistencial por impulsar estas acciones preventivo-promocionales y reafirmó que su gestión continuará trabajando de manera cercana para garantizar una atención oportuna en beneficio de los adultos mayores.

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