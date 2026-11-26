La regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti, recibió reconocimientos internacionales por su participación en iniciativas orientadas al fortalecimiento del liderazgo femenino, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, actividades que la llevaron a participar en encuentros realizados en España y Ecuador.

Reconocimiento internacional

Uno de estos reconocimientos se produjo en el marco de la XI edición del GYL Forum 2026, desarrollado en España, cuyo eje temático estuvo centrado en el liderazgo femenino frente a los cambios que experimenta el mundo. Durante esta jornada se abordaron los desafíos que enfrentan las mujeres y su participación en los procesos de transformación social, política y económica.

Al referirse a esta distinción, Bertolotti manifestó sentirse honrada por el reconocimiento otorgado por GYL Forum y señaló que lo recibe en representación de las mujeres de su país y de la región de Ica. Asimismo, sostuvo que en Latinoamérica todavía persisten barreras culturales que dificultan una mayor participación femenina en espacios de decisión, dirección y liderazgo.

En ese sentido, resaltó la importancia de continuar generando oportunidades para que más mujeres puedan participar activamente en distintos ámbitos de la sociedad, no solamente ocupando cargos o espacios de representación, sino también impulsando cambios que permitan construir condiciones más equitativas e inclusivas.

Por otro lado, la regidora también recordó su participación en la Convención de Mujeres Latinoamericana 2025, realizada en la ciudad de Ambato (Ecuador), a invitación de la Municipalidad de Ambato. En dicha actividad agradeció a la alcaldesa Diana Caiza por la convocatoria y destacó su papel como referente en la lucha por la igualdad y la justicia social.

El encuentro reunió a representantes de México, Bolivia, Colombia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Honduras, Perú y Ecuador, quienes participaron en espacios de diálogo e intercambio de experiencias, además de desarrollar actividades de colaboración intercultural y reflexión sobre la situación de las mujeres en sus respectivos países.

Durante la convención se compartieron propuestas y estrategias orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres, promover su empoderamiento y fortalecer las acciones que permitan garantizar sus derechos. Bertolotti destacó la importancia de estos espacios internacionales para conocer diferentes realidades y construir iniciativas conjuntas frente a problemáticas que afectan a las mujeres en Latinoamérica.

Entre los mensajes que compartió tras su participación, remarcó que vivir una vida libre de violencia constituye un derecho y que es necesario continuar trabajando para que más mujeres puedan ejercerlo en condiciones de igualdad y justicia.

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