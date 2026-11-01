Después de aproximadamente diez meses de reuniones y mesas de trabajo con representantes de distintas gerencias municipales, la regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti, consiguió que el Concejo Provincial de Ica aprobara la afectación en uso de un terreno destinado a la creación de la futura Casa Refugio Mujer, un espacio que brindaría protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia y sus familias.

Casa Refugio Mujer

Durante su intervención ante el pleno del concejo, la regidora solicitó la aprobación del acuerdo correspondiente, sustentando el pedido en los informes técnicos y legales que respaldan la disponibilidad del predio. Según explicó, el terreno cuenta con un área de 956 metros cuadrados y está ubicado en la urbanización Sol de Ica, manzana B4, octava etapa. Asimismo, precisó que el inmueble se encuentra libre de disponibilidad, conforme al Informe Técnico N.° 100-2026.

Bertolotti señaló que la implementación de este establecimiento responde a una necesidad pendiente en la región, al indicar que Ica registra un 50.9 % en cifras relacionadas con la violencia, situación que consideró preocupante. Durante su exposición, sostuvo además que Ica y Trujillo se encuentran entre las regiones que todavía no cuentan con una casa refugio de estas características.

La propuesta contempla que el establecimiento no solamente reciba a mujeres víctimas de violencia, sino también a sus hijos y familiares, quienes podrían acceder a protección, atención psicológica, orientación legal y programas de capacitación que les permitan desarrollar actividades productivas, emprender y generar sus propios ingresos.

Tras la sustentación y presentación de los documentos correspondientes, el pedido fue sometido a votación durante la sesión del Concejo Provincial y recibió el respaldo de los regidores, con lo cual se aprobó la afectación en uso del terreno para este proyecto.

Con esta aprobación, el siguiente paso corresponderá al Gobierno Regional de Ica, que deberá gestionar los recursos necesarios para hacer posible la ejecución de la Casa Refugio Mujer.

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