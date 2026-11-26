El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, inauguró un nuevo cobertor solar en la institución educativa Hilda Bringas Quintanilla, convirtiéndose en la intervención número 14 de este tipo ejecutada por la actual gestión municipal en la provincia.

Protección en sede escolar

La infraestructura permitirá que 617 estudiantes desarrollen sus actividades escolares, deportivas, recreativas y culturales con mayor protección frente a las inclemencias del clima, especialmente los intensos rayos solares.

De acuerdo con la información técnica presentada durante la ceremonia, el proyecto comprende la construcción de 12 pedestales de concreto, 12 columnas metálicas de seis metros de altura y seis arcos principales, además de una cobertura de material aluzinc prepintado que abarca un área de 607 metros cuadrados.

Durante su intervención, el director de la institución educativa, expresó su agradecimiento por la ejecución de esta obra y destacó que durante muchos años la comunidad educativa esperaba contar con una infraestructura de estas características. Asimismo, señaló que anteriormente los estudiantes realizaban sus actividades bajo una malla raschel.

Por su parte, el alcalde provincial Pedro Fuentes Hernández destacó las coordinaciones realizadas con la dirección del colegio y reconoció el trabajo de los anteriores directores que contribuyeron a concretar este proyecto.

Asimismo, anunció que la institución educativa cuenta con un presupuesto participativo aprobado para una futura intervención en su infraestructura. Según explicó, durante el 2027 se desarrollarían los estudios de perfil y expediente técnico, con una proyección de ejecución para el año 2028.

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