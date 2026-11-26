El Gobierno Regional de Ica puso en marcha el proceso de transferencia de gestión administrativa, tras recibir oficialmente a los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), en el marco de las acciones de transición hacia la próxima administración regional.

Gestión regional

La recepción estuvo encabezada por el gerente general regional, ingeniero Abel Osorio, por disposición de la actual gestión, quien sostuvo una primera reunión de coordinación técnica con los representantes del equipo entrante.

En este encuentro participaron también el gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, C.P.C. Guillermo Miranda; el gerente regional de Administración, Alfonso Carrillo; y el asesor legal, abogado Fredy Hincho, quienes participaron en las coordinaciones para la instalación de la Comisión de Transferencia.

De acuerdo con la acreditación presentada ante el Gobierno Regional de Ica, el equipo entrante está conformado por Javier Arturo Salcedo Cabezas, como responsable del ETTE, acompañado por Mario William Valencia Ríos y José Fernando Jaques Taype.

Desde la actual administración regional señalaron que se brindarán las facilidades y documentación necesaria para desarrollar una transferencia transparente, ordenada y debidamente sustentada.

Asimismo, indicaron que uno de los principales objetivos es garantizar la continuidad de los proyectos, programas y servicios públicos en beneficio de la población iqueña, evitando interrupciones durante el cambio de gestión.

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