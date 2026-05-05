Con el objetivo de reforzar la protección de la población infantil, adolescente y adulta mayor, la Dirección Regional de Salud de Ica viene desarrollando una campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la influenza, mediante intervenciones en centros educativos y visitas casa por casa.

Prevención en salud

Como parte de estas acciones, brigadas de salud recorren distintos sectores realizando vacunación domiciliaria, con la finalidad de facilitar el acceso a la inmunización a familias que, por diversos motivos, no pueden acudir a los establecimientos de salud. Estas visitas han permitido avanzar en la cobertura de menores de edad y adultos mayores considerados población vulnerable.

De manera paralela, también se vienen realizando jornadas de vacunación en instituciones educativas, en coordinación con directores y docentes, lo que ha permitido inmunizar a estudiantes dentro de sus propios centros de estudios. Esta estrategia busca aprovechar el entorno escolar como un punto clave para ampliar la protección en edades tempranas.

Las brigadas de salud destacan que estas campañas forman parte de un trabajo preventivo que apunta a reducir riesgos de enfermedades prevenibles mediante vacunación, especialmente en niñas, niños y adolescentes en edad escolar, así como en personas adultas mayores expuestas a complicaciones por infecciones respiratorias.

Asimismo, se resaltó la participación de los padres de familia, quienes han brindado su consentimiento para la aplicación de las vacunas, facilitando el desarrollo de las jornadas y contribuyendo a la ampliación de la cobertura sanitaria en la comunidad.

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