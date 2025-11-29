Con el objetivo de promover espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Instancia Distrital de Concertación y en coordinación con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, lanzó la Campaña Nacional “Entornos sin Violencia Sexual: Observa, Escucha y Actúa”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Instancia distrital

El evento, realizado en el auditorio municipal, contó con la participación de la teniente alcalde C.P.C. Nancy Magaly Becerra Espinoza, en representación del alcalde distrital, Javier Fernández, junto a la regidora Gloria María Peña Siguas. También estuvieron presentes funcionarios locales y regionales.

Asimismo, participaron representantes del CONNAN, de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Guadalupe, del CEM, del Centro de Salud de Guadalupe, instituciones educativas y miembros de la instancia distrital.

Durante la jornada se realizó la firma de un acta de compromiso institucional y comunitario, con el propósito de reforzar acciones de prevención frente a la violencia sexual. La campaña busca fortalecer la protección en los principales entornos donde se presentan situaciones de riesgo, incluyendo el hogar, la escuela, la comunidad y el transporte público.

