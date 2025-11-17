Desde el miércoles 12 de noviembre se puso en marcha en la ciudad de Ica, una campaña gratuita de esterilización dirigida a perros y gatos en situación de abandono. La iniciativa busca atender un problema que afecta tanto a la salud pública como al bienestar animal, y surge ante el incremento de animales callejeros en diferentes sectores de la provincia.

Se suman veterinarias

La campaña se desarrolla con el apoyo de clínicas veterinarias locales y organizaciones de protección animal. Entre las agrupaciones participantes se encuentran Casa Temporal Garritas, liderada por Sujey Ruiz, y la Asociación ASHUAM, representada por Cristina Morales, quienes además tienen a su cargo la coordinación de los casos que serán atendidos.

Según informaron, diversas veterinarias de la ciudad se han sumado a la jornada, entre ellas Happy Can, Patas y Colas, Pet Can, Veterinaria Arenales, Dr. Huesitos, Colitas Felices y Veterinaria Pariona, además de otras instituciones que continúan incorporándose para ampliar la cobertura de esterilizaciones durante los próximos días.

La campaña está destinada exclusivamente a animales que viven en las calles o que han sido abandonados. Las personas que conozcan perros o gatos que necesiten ser intervenidos pueden comunicarse con las responsables de la coordinación. Sujey Ruiz atiende consultas al 918 351 891, mientras que Cristina Morales lo hace al 969 491 383.

VIDEO RECOMENDADO