Con el objetivo de impulsar la inclusión laboral, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica organizó una jornada de capacitación dirigida exclusivamente a personas con discapacidad.

La actividad, realizada a través del Centro de Empleo, se enfocó en el desarrollo de habilidades blandas aplicadas al emprendimiento y la inserción en el mercado laboral.

igualdad de condiciones

El taller estuvo a cargo del Instituto Bancario, Financiero y Comercial, que brindó una sesión dinámica centrada en fortalecer competencias clave como la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo y la gestión emocional.

La capacitación se realizó en coordinación con la Asociación Cultural de Personas Sordas de Ica, permitiendo una participación activa de personas con discapacidad auditiva, gracias a la presencia de un intérprete en lengua de señas peruana durante toda la jornada.

Desde la organización, destacaron que estas acciones buscan brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de empleo formal en uno de los sectores más excluidos del mercado laboral.

La iniciativa forma parte de una estrategia regional para promover la igualdad de condiciones en el acceso al trabajo y al emprendimiento, en una región donde las brechas de inclusión laboral aún persisten.

