y promover una conducción segura, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Transportes, viene desarrollando charlas gratuitas de seguridad vial dirigidas a transportistas que operan en los distintos

Prácticas de conducción

Durante estas jornadas, los participantes reciben información actualizada sobre aspectos clave de la seguridad vial, incluyendo: Reglamento Nacional de Tránsito. Principios del manejo a la defensiva. Señalización y responsabilidades del conductor. Sistema de Licencia de Conducir por Puntos.

Estas capacitaciones buscan no solo proteger a los conductores, sino también a todos los usuarios de las vías y accesos a los fundos agrícolas. Las sesiones permiten a los transportistas mejorar sus prácticas de conducción y reducir los riesgos de siniestros en las rutas de trabajo.

