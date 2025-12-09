Con el objetivo de prevenir accidentes y promover una conducción segura, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Transportes, viene desarrollando charlas gratuitas de seguridad vial dirigidas a transportistas que operan en los distintos fundos agrícolas de la región Ica.

Prácticas de conducción

Durante estas jornadas, los participantes reciben información actualizada sobre aspectos clave de la seguridad vial, incluyendo: Reglamento Nacional de Tránsito. Principios del manejo a la defensiva. Señalización y responsabilidades del conductor. Sistema de Licencia de Conducir por Puntos.

Estas capacitaciones buscan no solo proteger a los conductores, sino también a todos los usuarios de las vías y accesos a los fundos agrícolas. Las sesiones permiten a los transportistas mejorar sus prácticas de conducción y reducir los riesgos de siniestros en las rutas de trabajo.

