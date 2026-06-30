En una rápida intervención policial en la provincia de Ica, Teobaldo Q. C., de 57 años fue capturado tras ser sindicado como el presunto autor de tocamientos indebidos. La oportuna denuncia de los familiares permitió la inmediata detención del imputado, quien habría agredido a una menor de iniciales D.G.R.T., de 9 años.

Grave delito

El condenable hecho delictivo ocurrió aprovechando la condición de arrendador que el investigado mantenía sobre la vivienda que habita la víctima. El agresor esperó deliberadamente a que la niña se encontrara sin la supervisión de adultos para aproximarse a ella con intenciones explícitamente abusivas.

Bajo engaños verbales y falsas muestras de afecto, el individuo realizó tocamientos en la integridad física de la menor de edad. Acto seguido, empleó la fuerza para sujetarla del brazo e intentar ingresarla contra su voluntad al cuarto que él ocupaba dentro del inmueble.

La menor logró evadir el asedio del atacante y huyó rápidamente hacia la vía pública en un evidente estado de shock emocional. Entre lágrimas, la víctima relató el vejamen a su madre, Yenny T. G. (49), quien procedió a buscar el auxilio de las fuerzas del orden.

Agentes policiales del área de tránsito que patrullaban la zona cercana acudieron de inmediato al llamado desesperado de la progenitora. Los efectivos ingresaron al predio señalado y lograron reducir al implicado en flagrancia, impidiendo así cualquier intento de fuga por su parte.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público iniciaron los procedimientos legales pertinentes para determinar la responsabilidad e iniciar el proceso judicial.

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