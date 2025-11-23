El magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó ocho meses de prisión preventiva contra Rodrigo Ortiz Silvano, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.L.B.O. (12).

Grave delito

La medida cautelar fue impuesta el 19 de noviembre de 2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, se atribuye al imputado haber abusado sexualmente de la menor, quien sería su sobrina, en diversas oportunidades desde noviembre de 2024, aprovechando que se encontraba sola en su domicilio ubicado en el distrito de Los Aquijes, lugar donde también reside el imputado.

El 16 de noviembre de 2025, en horas de la noche, la menor habría vuelto a ser víctima de abuso sexual dentro de su habitación. Tras el hecho, la adolescente comunicó lo ocurrido por teléfono a un compañero de clases, cuya madre tomó conocimiento de la denuncia, acudiendo inmediatamente a la Comisaría del sector para formalizarla. El imputado fue intervenido por la Policía Nacional y trasladado a la dependencia correspondiente para las investigaciones de ley.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que se prolongará hasta el 15 de julio de 2026, a fin de garantizar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

VIDEO RECOMENDADO