Un sujeto ha sido condenado a pasar dos décadas en la cárcel por violar a un joven con esquizofrenia. El depravado aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para interceptarlo en la vía pública, donde con violencia y amenazas lo ultrajó sexualmente. El delito se registró en el distrito de La Tinguiña, hace más de cuatro años y el condenado está prófugo de la justicia.

Pena privativa

La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, logró que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ica confirme la sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de la libertad contra Sleyter Hernández Escribas, por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de un joven que padece esquizofrenia.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso que se oficie a la Policía Nacional del Perú para que proceda con la inmediata ubicación, captura e internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario que corresponda. De igual forma, se confirmó el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritúpac Centeno sustentó de manera sólida la posición del Ministerio Público, logrando desvirtuar los argumentos de la defensa, pese a que el acusado pretendió la revocatoria de la sentencia emitida en primera instancia.

De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, el delito ocurrió en junio del año 2021, cuando el joven agraviado salió de su domicilio con dirección al mercado “Las Nieves”, en el distrito de La Tinguiña, con la finalidad de alquilar una cabina de internet. En el trayecto de retorno a su vivienda, fue interceptado por el acusado, quien, mediante engaños y ofreciéndole dinero, lo condujo hasta una casa abandonada, donde perpetró el delito sexual, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

