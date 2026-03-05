El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Luis Leonardo Muñoz Carbajal (35), por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, medida que se computa desde el 28 de febrero, fecha de su intervención, hasta el 27 de noviembre de 2026.

Grave delito

De acuerdo con los actuados, los hechos habrían ocurrido el 27 de febrero del año en curso, cuando el agraviado Lut Jaime Campos Crispín, salió de un frigorífico - camal “San Pedro” (Lima) con destino a Ica, luego de realizar la venta de ganado vacuno por la suma aproximada de S/ 60 000, dinero que llevaba en una mochila.

Al llegar a la ciudad de Ica, aproximadamente a las 5:00 p. m., y cuando se dirigía a su domicilio en el distrito de Parcona, habría sido interceptado en la avenida Fernando León de Vivero por dos vehículos y una motocicleta sin placa de rodaje, de los cuales descendieron tres sujetos provistos de armas de fuego, quienes bajo amenaza le exigieron la entrega del dinero. Tras apoderarse de la mochila, los implicados se dieron a la fuga.

El 28 de febrero de 2026, la Policía Nacional del Perú tomó conocimiento de que uno de los vehículos presuntamente involucrados se encontraba en el parque Virgen de Chapi, en el sector Fonavi La Angostura. Esta información se obtuvo tras la visualización de cámaras de videovigilancia ubicadas en la carretera Panamericana, sector El Álamo, donde se habría advertido que el vehículo del agraviado era seguido por tres unidades móviles, entre ellas la que estaría vinculada al investigado.

Personal policial se constituyó al lugar, procediendo a la intervención de Luis Leonardo Muñoz Carbajal, quien viene siendo investigado como presunto participante en el hecho delictivo.

El delito de robo agravado se encuentra tipificado en el artículo 189 del Código Penal, el cual establece penas severas cuando el ilícito se comete con el concurso de dos o más personas, mediante el uso de arma de fuego o en circunstancias que pongan en peligro la vida o integridad de la víctima.

