El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Steven Gonzalo Cayhualla Amesquita (23), investigado por la presunta comisión del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, en agravio del Estado peruano.

Tenía hasta “tusi”

De acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia, el 20 de febrero de 2026 personal policial intervino al investigado en la avenida Industrial del pueblo joven Señor de Luren - Ica, luego de que vecinos de la zona alertaran mediante una llamada telefónica sobre la presunta venta de drogas en el lugar.

Durante la intervención, el investigado habría mostrado resistencia a identificarse, procediéndose al registro personal correspondiente. En dicha diligencia se le habría hallado 19 bolsitas de polietileno transparentes anudadas tipo “chupeteras”, que contenían una sustancia pulverulenta de color parduzco, así como un envoltorio de papel higiénico forrado con cinta transparente, con una sustancia similar a droga a granel. Asimismo, se encontraron once llaves metálicas y dos equipos celulares.

Posteriormente, en el registro del vehículo menor tipo trimóvil que conducía el investigado, la Policía habría hallado, dentro de una colcha color verde camuflado, un canguro verde y negro que contenía diversas bolsitas con presuntas sustancias ilícitas. Entre ellas, bolsas con características similares a cannabis sativa (marihuana), clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y una sustancia de color anaranjado conocida como “tusi”, entre otras.

La medida coercitiva es computado desde el 20 de febrero de 2026, fecha en que se produjo la intervención del investigado, y vencerá el 19 de noviembre de 2026, conforme a lo establecido por el órgano jurisdiccional. El delito investigado se encuentra tipificado en el artículo 296 del Código Penal, que sanciona el tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, conducta que atenta contra la salud pública.

