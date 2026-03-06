El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Sonia Beatriz Arteaga Gallegos, investigada por la presunta comisión del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico de drogas, en agravio del Estado Peruano.

Grave delito

De acuerdo con la resolución judicial, la medida coercitiva se computa desde el 21 de febrero de 2026, fecha en que se produjo la intervención de la investigada, extendiendo su vigencia hasta el 20 de noviembre de 2026, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Conforme a los elementos expuestos durante la audiencia, los hechos se registraron el 21 de febrero de 2026 en el Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche - Ica. Según la investigación preliminar, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que realizaba labores de revisión corporal a los visitantes del centro penitenciario advirtió una conducta sospechosa por parte de la investigada Sonia Beatriz Arteaga Gallegos, quien presuntamente habría intentado ingresar sustancias ilícitas destinadas a un interno del penal, situación que motivó su inmediata intervención y el correspondiente registro personal.

Durante la revisión, se habría encontrado que la investigada portaba en la mano izquierda un paquete de pañitos húmedos de color azul, en cuyo interior se hallaron dos bolsas transparentes con una sustancia pulverulenta de color blanquecino. Asimismo, se habría detectado una bola forrada con un preservativo, oculta en sus partes íntimas, que también contenía una sustancia de similares características.

Tras realizarse las pruebas preliminares con reactivos químicos, las sustancias incautadas arrojaron resultado compatible con clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 40 gramos y 94 gramos, respectivamente.

Cabe señalar que, el delito investigado se encuentra tipificado en el artículo 296 del Código Penal, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, incluyendo las conductas de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de sustancias estupefacientes, las cuales constituyen graves afectaciones a la salud pública y al orden social.

VIDEO RECOMENDADO