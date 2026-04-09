El magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, juez del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó ocho meses de prisión preventiva contra Gerardo Tito Gómez, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales C.A.Z.A. (13).

Grave delito

La medida cautelar fue impuesta el 07 de abril de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.

Según la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido el 4 de abril, en circunstancias en que el menor se encontraba participando en una actividad pública (recorrido procesional) junto a sus familiares en la ciudad de Ica, momento en el cual se extravió. En ese contexto, el imputado habría abordado al menor y, aprovechando su situación de vulnerabilidad, lo habría persuadido para trasladarse a un hospedaje cercano.

Una vez en el interior del hospedaje “El Príncipe”, el investigado habría atentado contra la libertad sexual del menor. Tras lo ocurrido, el hecho fue advertido y comunicado a las autoridades, lo que permitió la intervención inmediata de los efectivos policiales, quienes lograron la captura del imputado en el lugar de los hechos.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que se prolongará hasta el 03 de diciembre de 2026, a fin de garantizar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

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