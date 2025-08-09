Hace unos días terminó la Feria Internacional del Libro de Lima 2025 y cerró con una cifra histórica de más de 540 mil asistentes. En su edición 29 la feria contó con más de 250 stands y más de 1000 actividades. El libro más buscado en Literatura Infantil fue Catalina, una capibara pequeña, miope y cojita del escritor, cantautor y profesor Edgard “Fabulinka” Bendezú, que radica en la ciudad de Ica. La Cámara Peruana del Libro lo ha confirmado. Fue uno de los títulos más buscados.

Trayectoria del autor

Edgard Bendezú Palomino bajo el seudónimo de “Fabulinka” tiene una trayectoria por más de 30 años, y ha publicado más de 20 libros y cuentos infantiles. Su obra, publicada por la Unesco, el Minedu y el Icpna, ha sido merecedora de galardones como el Premio Nacional de Literatura Infantil 1991-APLIJ, el Premio Nacional de Educación “Horacio” 1994, 2do puesto en Bienal de Poesía Infantil Icpna 2015, entre otros reconocimientos. Asimismo, se encuentra en Youtube y en Tik Tok como Fabulinka.

En la Feria Internacional del Libro de Lima 2025, el escritor Edgard “Fabulinka” presentó “Catalina” y “El flautista de Icallpin, bajo el sello de la Editorial Safiro. “Catalina”, una capibara pequeña, miope y cojita, con ilustraciones de Daniel Maguiña, fue uno de los libros más buscados en la categoría infantil. El cuento consta de 48 páginas, papel couché y a todo color.

“El flautista de Icallpin” también fue publicado por la misma editorial, consta de 82 páginas y narra la historia de un pueblo que se queda sin agua.

Cabe resaltar que la Unesco en el 2007, en convenio con la Dirección Regional de Educación de Ica y el Minedu, le publicó “¡Con fe y esperanza se avanza¡ Historia de un terremoto en el país de Fabulinka”. El libro busca transmitir un mensaje de esperanza y superación frente a la adversidad, utilizando la metáfora de un terremoto para abordar temas como la resiliencia y la reconstrucción.

“Menos chateo y más yo leo”, se despidió de grandes y chicos el escritor Edgard “Fabulinka” Bendezú.

