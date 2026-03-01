Ica se alista para celebrar, del 7 al 14 de marzo, la XXIX edición de la Ruta de los Lagares, una de las actividades más emblemáticas del calendario de vendimia en la región. El evento reunirá a productores, autoridades, representantes culturales y visitantes nacionales y extranjeros en un recorrido por seis bodegas vitivinícolas, donde se desarrollarán actividades que ponen en valor la tradicional pisa de uva.

Legado por generaciones

El anuncio oficial fue realizado por Henry Chía Aquije, presidente de la comisión organizadora, quien lidera esta edición con el objetivo de fortalecer la continuidad y proyección de la ruta como una expresión cultural consolidada en la provincia. Durante la conferencia de prensa, Chía subrayó la dimensión histórica y simbólica del evento.

“La Ruta de los Lagares es memoria viva; es el testimonio de generaciones que encontraron en la vendimia una forma de vida. En cada lagar habita una historia familiar y una conexión profunda con la tierra. Nada de esto habría sido posible sin nuestros Guardianes del Pisco: hombres y mujeres que continúan defendiendo la autenticidad del proceso, cuidando la tradición y enseñando, con su ejemplo, que el verdadero valor del pisco nace del respeto por sus raíces. Del mismo modo, recordamos con gratitud a los Ángeles del Pisco, maestros y bodegueros que partieron, pero cuya huella permanece viva en cada cosecha y en cada destilado. Ellos sembraron conocimiento y dignidad, y hoy caminamos sobre ese legado con la responsabilidad de mantenerlo vigente”, expresó.

Chía Aquije también explicó que uno de los propósitos centrales de esta edición es avanzar en la consolidación formal de la Ruta de los Lagares como una asociación legalmente constituida. Según indicó, esta medida permitirá proteger su autenticidad, representar institucionalmente a los productores y garantizar la preservación ordenada de esta herencia cultural con visión de futuro.

La programación comenzará el sábado 7 de marzo a las 7:00 de la noche en la bodega El Paraíso Iqueño, ubicada en el distrito de Salas Guadalupe. La jornada inaugural incluirá la recepción de la reina de la Vendimia y de reinas invitadas, quienes participarán en la tradicional pisa de uva en el lagar con acompañamiento de guitarra y cajón. Esa misma noche se desarrollará el VII Concurso de Marinera con caballos de paso peruano, una cata descriptiva cultural y una cena en honor a las soberanas.

El recorrido continuará el domingo 8 en la bodega La Piskera, en el distrito de Los Aquijes. Allí se realizará la recepción de las reinas y, en horas de la noche, el ritual de pago a la tierra como muestra de agradecimiento a la madre naturaleza, seguido de la tradicional pisa de uvas y un espectáculo de contrapunteo.

El martes 10, la actividad se trasladará a la bodega Falconí, en el caserío Conuca, en el distrito de Pueblo Nuevo. En esta fecha también se contará con la presencia de las reinas, la pisa tradicional en el lagar acompañada de música y danzas afroperuanas, el pago a la vendimia y la degustación de chinguerito, bebida tradicional vinculada a la producción vitivinícola.

La programación proseguirá el miércoles 11 en la bodega Elías Bohórquez, ubicada en el sector La Solano, en Los Aquijes, con la recepción de las reinas y la correspondiente pisa de uva. El jueves 12 será el turno de la bodega El Catador, en Subtanjalla, donde se realizará el concurso del chinguerito y nuevamente la pisa tradicional. Finalmente, el sábado 14, la ruta culminará en la bodega Tres Generaciones, también en Subtanjalla, con la recepción de reinas, presentaciones de danzas afroperuanas y una charla cultural sobre vinos patrimoniales de Ica.

En cada una de las fechas, los asistentes podrán participar directamente en la experiencia de la pisa de uva, degustar piscos y vinos elaborados en la región, disfrutar de danzas típicas iqueñas y acceder a una variada oferta gastronómica local.

Durante el lanzamiento, Chía Aquije presentó además el denominado “Pisco de la Ruta”, una edición especial que simboliza la integración de los productores participantes. “En ese espíritu presentamos hoy el Pisco de la Ruta, símbolo de unidad entre nuestros productores y expresión de una identidad compartida que trasciende distritos y generaciones. Esta presentación representa el inicio de un camino colectivo donde la tradición y la proyección trabajan de la mano. Nuestro anhelo es que la Ruta de los Lagares sea reconocida como patrimonio vivo de nuestras campiñas, como experiencia auténtica para quienes nos visitan y como motivo de orgullo para quienes nacimos y crecimos en esta tierra”, manifestó.

En el acto protocolar también fue coronada Ángela Daniela Ibarguren Falconí, de 24 años, como reina de la XXIX Ruta de los Lagares. La soberana realizó la tradicional pisa de la uva al ritmo del cajón e invitó a turistas y residentes a participar en las actividades programadas.

Asimismo, la organización otorgó reconocimientos a los productores vitivinícolas Juan Bohórquez Morales, Juana Martínez de Gonzales y José Falconí Sandoval por su trayectoria en el sector. De igual forma, se rindió homenaje póstumo a Julia Aquije viuda de Chía, César Lévano De la Cruz y Jorge Carrasco Polar, en reconocimiento a su contribución al desarrollo y promoción de la cultura vitivinícola iqueña.

Como parte de la oferta especial de esta edición, las bodegas participantes pondrán a la venta un pisco elaborado exclusivamente para la XXIX Ruta de los Lagares, en las variedades Italia, Quebranta, Acholado, Torontel y Moscatel, ampliando la diversidad disponible para el público interesado en el destilado bandera.

