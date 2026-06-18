La ciudad de Ica vivió este 17 de junio una jornada de celebración y homenaje con motivo del 463 aniversario de la fundación española de la Villa de Valverde de Ica y los 171 años de creación de la Provincia Litoral de Ica, fechas que fueron conmemoradas con una serie de actividades protocolares, culturales y cívicas organizadas por las autoridades locales.

Aniversario de la ciudad

Ayer, se desarrolló el tradicional Paseo e Izamiento del Pabellón Nacional, seguido de un multitudinario desfile cívico que congregó a instituciones educativas, universidades, municipalidades, entidades públicas y privadas, Policía Nacional, así como organizaciones representativas de la provincia.

Entre las autoridades presentes estuvo el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, quien participó en las diversas ceremonias junto a representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridades regionales, funcionarios públicos y otros. Todo fue galardonado con la presencia de la reina del anievrsario de Ica, Stephanie Guerrero Jhong.

La programación incluyó una misa solemne, actos protocolares de homenaje, exhibiciones artísticas y culturales, así como la presentación de danzas tradicionales que pusieron en valor la identidad y el patrimonio cultural de la región.

Uno de los momentos más destacados del desfile cívico en la plaza de Armas fue la representación de la leyenda de la Achirana, una de las historias más emblemáticas de Ica, que forma parte del legado cultural transmitido de generación en generación entre los iqueños.

Las actividades culminaron con la tradicional Sesión Solemne, donde las autoridades resaltaron la trayectoria histórica de la ciudad, su aporte al desarrollo del país y los desafíos.

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