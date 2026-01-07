El director departamental del INEI Ica, Martín Paredes, informó que la ciudad de Ica cerró el año 2025 con uno de los índices de precios al consumidor (IPC) más bajos de los últimos años, reflejando una mayor estabilidad en el costo de vida.

Inflación mínima

Paredes explicó que este resultado representa una reducción significativa en comparación con años anteriores. En 2024, el IPC anual de Ica fue de 2,69 %; en 2023 llegó a 4,34 %; y en 2022, en pleno contexto pospandemia, se elevó hasta 10,71 %. Incluso, el índice de 2025 es menor al registrado en 2019, año prepandemia, cuando se ubicó en 2,51 %.

Respecto a diciembre, el titular del INEI indicó que el incremento estuvo principalmente influenciado por el sector transporte, que registró un alza de 1,51 %, debido al aumento de pasajes provinciales e interprovinciales por las fiestas navideñas. Asimismo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación positiva de 0,71 %, impulsada por el encarecimiento de productos como la uva negra, yuca, ají amarillo, limón, mandarina y zanahoria.

No obstante, el informe también reveló que varios productos redujeron sus precios durante el último mes del año, destacando la alberja verde (-19,3 %), frejol (-17,5 %), pan de molde (-11,3 %), papaya (-11,3 %), lechuga (-9,3 %) y pescado bonito (-7,1 %), lo que ayudó a contener el impacto inflacionario en los hogares iqueños.

A nivel nacional, Ica se ubicó entre las tres ciudades con mayor variación del IPC en diciembre, junto a Chimbote (0,69 %) e Iquitos (0,68 %), aunque se mantuvo por debajo de otras urbes en el acumulado anual. En contraste, ciudades como Tumbes, Chiclayo y Puno registraron índices negativos en el último mes del año.

Finalmente, Martín Paredes señaló que el bajo IPC de 2025 ha significado precios más estables en los mercados locales, permitiendo a la población acceder con mayor facilidad a productos de primera necesidad. De cara al 2026, proyectó que, si se mantiene la producción agrícola, la normalidad social y la adecuada distribución de bienes, el índice de precios al consumidor podría continuar en niveles similares, favoreciendo la economía familiar en la región Ica.

