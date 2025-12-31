Los cesantes y jubilados del magisterio continúan en pie de lucha ante la falta de avances concretos para lograr una pensión digna, denunció Víctor Morales, dirigente sindical, al señalar que el año 2025 culmina sin que se haya concretado la promulgación de una ley que beneficie a este sector.

Lucha magisterial

Morales sostuvo que, pese a que la iniciativa legislativa estaba prácticamente encaminada, el argumento económico fue utilizado para frenar su aprobación, bajo el supuesto de que afectaría las finanzas del país. Sin embargo, cuestionó este discurso al recordar que el Estado sí ha otorgado beneficios tributarios millonarios a grandes empresas y sectores económicos, recursos que, según afirmó, hubieran permitido atender las pensiones reclamadas por los maestros retirados.

El dirigente advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses y anunció que el gremio se prepara para intensificar las medidas de protesta a nivel nacional. Precisó que los cesantes y jubilados continuarán articulando acciones con docentes activos y con la población, con el objetivo de fortalecer la presión y lograr que el tema sea prioridad en la agenda política.

Finalmente, Morales expresó su esperanza en que las próximas autoridades y la nueva legislatura del 2026 atiendan esta demanda histórica, aunque reconoció que el escenario será complejo con la implementación de la bicameralidad. No obstante, reafirmó que el sindicato mantendrá una lucha constante y organizada, en defensa de los derechos de los maestros que dedicaron su vida a la educación del país.

