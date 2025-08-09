La creatividad y el sabor se fusionan en un nuevo concepto culinario presentado por el reconocido chef internacional Juan Hinojosa, embajador de la gastronomía peruana en Francia y gerente general de la cevichería Tres Estilos. El chef lanza oficialmente el innovador platillo “Titanic Marino”, una propuesta que promete convertirse en toda una experiencia sensorial en la región.

Experiencia que navega

Inspirado en el legendario trasatlántico, el “Titanic Marino” reúne lo más noble del mar peruano en una elegante degustación pensada para compartir entre seis a ocho personas.

“No es solo un plato, es una vivencia. Es un buffet marino servido en la mesa, con una presentación de época y sabores que homenajean nuestra riqueza marina”, indicó el chef Hinojosa.

Este platillo monumental puede incluir una cuidadosa selección de productos del mar como ceviche clásico, ceviche con pallares, ceviche con conchas negras (de temporada), choritos a la chalaca, pulpo al olivo, causa marina, arroz con mariscos, chicharrón de calamar y mucho más. Todo acompañado por un cóctel artesanal y servido en una vajilla especialmente diseñada para evocar el lujo y la elegancia del Titanic.

“Primero trajimos la lancha, luego el buque marino... y ahora el Titanic. Es el plato más grande de la región y se ha convertido en una sensación”, señaló Hinojosa con orgullo.

Durante el evento de presentación, estuvieron presentes importantes figuras del rubro gastronómico y empresarial como los chefs Javier Vargas y Yordi Luna (ganador de la Cuchara de Oro 2025 al mejor ceviche), el empresario Josué Balta, CEO de DIBAL Sistemas para Restaurantes; la empresaria Lic. Chemy Barrientos y el Sr. Carlos Santana.

Chef Javier Vargas destacó que se trata de una creación única del chef Hinojosa: “Ha logrado plasmar en un solo plato la frescura del mar de Grau. Es un tributo a nuestra cocina, con un enfoque técnico que respeta la excelencia desde la pesca hasta el emplatado.”

¿Cómo disfrutar del Titanic Marino?

La degustación del “Titanic Marino” se realiza solo con reserva previa al número 923 217 472. La promoción especial de lanzamiento durante el mes de agosto tiene un costo de S/420, ideal para grupos de hasta 8 personas.

La cevichería Tres Estilos se encuentra ubicada en Los Pacaes A-3, frente a la Facultad de Medicina Humana de la UNICA, y atiende de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cabe señalar que, Hinojosa inició su carrera a los 16 años, como muchos emprendedores, lavando platos en una cocina. Con 25 años de trayectoria en la gastronomía, uno de los mayores logros del chef Hinojosa fue su reconocimiento Honoris Causa por el Consulado Peruano en Francia.

