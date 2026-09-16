Operadores de vehículos tubulares realizaron una protesta en Ica, como parte de una jornada de movilización en la que solicitaron una solución a las disposiciones del Ministerio de Transportes que, según señalaron, impiden la operación de este tipo de vehículos en las dunas de Huacachina.

Protesta frente al municipio

Los manifestantes llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Ica, indicando: “El desierto es nuestro lugar de trabajo”. Uno de los representantes del gremio explicó que acudieron para solicitar información relacionada con la documentación y los procesos de formalización de los vehículos utilizados para el servicio turístico.

Los representantes de los operadores señalaron que buscan que el GORE Ica gestione una reunión con el ministro de Transportes, al considerar que dicha cartera es la que puede intervenir directamente en la situación normativa que afecta a los tubulares.

El gremio cuestiona la aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.° 026-2019-MTC, debido a que, según sostienen, la normativa no habría considerado las características del parque automotor que ya operaba en Huacachina.

Los manifestantes señalaron que vienen desarrollando esta actividad desde hace varios años y que las últimas autorizaciones para operar fueron otorgadas en 2016. Según su versión, desde entonces han continuado trabajando sin una autorización que les permita regularizar completamente sus operaciones.

Según los representantes, cientos de familias estarían siendo afectadas por la situación. También señalaron que la paralización de los tubulares tiene un impacto directo en Huacachina y en las personas que dependen de la actividad turística. El gremio pidió finalmente que las autoridades regionales y nacionales convoquen a una mesa de diálogo para evaluar alternativas de formalización y regulación que permitan mantener la actividad turística bajo condiciones de seguridad y dentro del marco legal.

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