Un operativo conjunto realizado por la Municipalidad Provincial de Ica permitió la clausura temporal de nueve establecimientos dedicados a la venta de motos lineales y mototaxis que utilizaban veredas y parte de la calzada de la avenida Túpac Amaru para exhibir sus unidades vehiculares. Las autoridades también retuvieron las motos y anunciaron que intensificarán las acciones de fiscalización en la zona.

Operativo municipal

La intervención se desarrolló la mañana de ayer y estuvo a cargo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. El operativo tuvo como objetivo recuperar espacios públicos ocupados por establecimientos comerciales que venían utilizando áreas destinadas al tránsito peatonal y vehicular.

Durante el recorrido, los inspectores constataron que diversos negocios exhibían motocicletas y mototaxis sobre las veredas e incluso en parte de la calzada, situación que generaba restricciones al libre tránsito y riesgos para peatones y conductores.

Como resultado de la intervención, nueve establecimientos fueron clausurados temporalmente por un periodo de 20 días, mientras que uno de los locales fue sancionado con una clausura de 30 días por contar con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vencido.

El subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de Ica, Cmdte. PNP (r) Juan Carlos Porras Aragón, explicó que la acción fue ejecutada tras recibir reiteradas quejas de vecinos y comprobar que la ocupación de espacios públicos se había convertido en una práctica recurrente en esta importante vía comercial.

“Hemos vuelto a la avenida Túpac Amaru porque existen quejas de los vecinos y porque se trata de una conducta infractora reiterativa. Por eso hemos realizado un operativo sorpresa para dejar constancia de estas faltas y proceder con las sanciones correspondientes”, declaró.

El funcionario señaló que algunos comerciantes no solo ocupaban las veredas destinadas a los peatones, sino también parte de la pista, afectando la circulación y generando problemas de seguridad vial.

Además de las clausuras temporales, la municipalidad procedió a la retención de varias motocicletas que se encontraban exhibidas en espacios públicos al momento de la intervención.

“Ya hemos dejado constancia a los empresarios de que no solo vamos a clausurar. También vamos a retener mercadería cuando encontremos ocupación indebida de la vía pública”, afirmó.

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