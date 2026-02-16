La Municipalidad de Ica ejecutó un operativo de fiscalización y recuperación de espacios públicos en la avenida Túpac Amaru, tras detectar locales comerciales que exhibían motos, motocargas y mototaxis para venta en veredas, bermas y otras áreas comunes, afectando el tránsito peatonal y vehicular.

Locales reincidentes

El operativo fue llevado a cabo por el equipo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, junto a inspectores de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, con el objetivo de garantizar el orden en la vía pública y que el comercio se realice dentro de los espacios permitidos.

Tras reiteradas visitas previas de concientización, la municipalidad decidió clausurar temporalmente hasta cinco establecimientos infractores, con plazos de hasta 30 días o hasta que los administradores levanten las observaciones señaladas.

Las autoridades advirtieron que, de persistir la renuencia o reincidencia, se ejecutarán medidas más contundentes para asegurar el cumplimiento de las normas y el respeto a la autoridad municipal.

El equipo municipal reafirmó su compromiso de continuar con un plan operativo que busca reducir el comercio informal en las calles, recuperando los espacios públicos para los ciudadanos y garantizando mayor orden, seguridad y limpieza en la ciudad.

