Cinco unidades bibliográficas de la producción académica del abogado y jurista iqueño José Matías Manzanilla Barrientos fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, en un reconocimiento otorgado por la Biblioteca Nacional del Perú. La certificación fue entregada al alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, durante una ceremonia realizada en la sede de la institución en Lima.

Protegido por el Estado

Las obras forman parte de la colección patrimonial que se conserva en la Biblioteca Municipal José de San Martín de Ica y fueron identificadas tras una evaluación especializada realizada en enero de este año. Historiadores y bibliotecólogos visitaron las instalaciones de la biblioteca municipal y destacaron el valor histórico y académico de los textos, que contienen investigaciones y propuestas pioneras sobre los derechos laborales en el Perú.

Los especialistas señalaron que los aportes de Manzanilla Barrientos marcaron un quiebre en el pensamiento jurídico de su tiempo, al dejar de concebir el trabajo únicamente como una mercancía y plantearlo como un derecho humano que debía ser protegido por el Estado.

La colección completa del jurista iqueño está compuesta por cerca de dos mil textos, producto de su trayectoria como catedrático, investigador y figura política. El reconocimiento fue entregado por la viceministra de Cultura, Moira Novoa, y el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla.

