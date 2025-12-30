En una emotiva ceremonia, EsSalud Ica realizó la clausura del Internado Médico 2025 en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, evento presidido por el Gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire.

Profesionales de la salud

Un total de 15 futuros médicos culminaron satisfactoriamente su etapa formativa, tras rotar por los servicios de Medicina, Pediatría, Ginecología, Cirugía General y Emergencia, completando así su experiencia práctica en entornos hospitalarios reales.

Durante la ceremonia, el Dr. Juan Carlos Galindo Matta, director del hospital, destacó el rigor, compromiso y dedicación de los internos provenientes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Universidad Privada San Juan Bautista de Ica, subrayando la calidad de su formación académica y profesional.

Por su parte, la interna Guerrero Jhon, en representación de su promoción, agradeció a docentes y coordinadores por su acompañamiento y apoyo durante el último año académico, destacando la importancia de la práctica clínica en su formación profesional.

El Dr. Almeida Donaire clausuró el evento enfatizando que la Red Asistencial Ica busca no solo la excelencia académica, sino también la formación de profesionales con un profundo sentido humanista, capaces de brindar un trato digno y humanizado a los pacientes.

“Nuestra meta es entregar al país médicos competentes que prioricen siempre la atención con respeto y empatía”, señaló el gerente de EsSalud Ica.

