La suerte le sonrió a una pequeña iqueña durante las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Yauca. Con tan solo 10 soles, Jimena, una niña de Ica, se llevó el premio mayor del tradicional sorteo: una minivan cero kilómetros.

Boleto ganador

El número ganador, 10284, fue anunciado la noche del 5 de octubre en el atrio del Santuario de “Nuestra Señora del Rosario” de Yauca, durante uno de los momentos más esperados de la festividad.

La entrega oficial del vehículo se realizó al día siguiente por la mañana, en una pequeña ceremonia encabezada por el rector del Santuario, Pbro. José Ademir Carpio Urquizo, quien hizo entrega simbólica de la llave del vehículo.

Jimena posó junto a sus padres y familiares para la fotografía del recuerdo, visiblemente emocionados por el inesperado golpe de suerte.

Además de la minivan, el sorteo entregó otros premios como una congeladora de 145 litros, una cocina de cuatro hornillas, un televisor Smart TV y varios electrodomésticos y premios sorpresa, en una noche llena de expectativa y celebración.

VIDEO RECOMENDADO