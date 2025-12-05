La I.E. de la provincia de Ica, Innova Schools Ica se posicionó entre las instituciones educativas con mejores resultados del país en la Evaluación Censal de Logros y Aprendizajes (ENLA 2024), superando ampliamente los promedios de colegios públicos y privados en las áreas de lectura y matemática. El desempeño alcanzado coloca a la sede entre los niveles de rendimiento de los diez colegios más exclusivos del Perú.

Metodología innovadora

La institución atribuye estos logros a la implementación rigurosa de su modelo pedagógico Blended Learning, que combina dos modalidades clave: Group Learning, donde los estudiantes trabajan colaborativamente en el aula, desarrollando habilidades de análisis, comunicación y liderazgo. Solo Learning, práctica que se realiza en los Media Labs, donde cada estudiante avanza de forma autónoma y a su propio ritmo, utilizando herramientas tecnológicas para fortalecer su comprensión y profundizar en los contenidos.

Este enfoque coloca al estudiante como protagonista de su aprendizaje, mientras los docentes cumplen el rol de facilitadores, acompañando, guiando y personalizando las experiencias educativas.

La directora de la sede Ica, Lucy Ayalo, destacó que los resultados obtenidos en la evaluación nacional son evidencia directa del impacto del modelo pedagógico:

“Nuestra propuesta educativa es innovadora y potencia habilidades esenciales como la autorreflexión, el juicio crítico y la autonomía. Los resultados de la ENLA 2024 confirman que nuestra metodología funciona y que nuestros estudiantes desarrollan competencias equivalentes o superiores a las de los colegios más reconocidos del país”, dijo.

La directora sostuvo además que parte del éxito se debe al proceso continuo de capacitación docente, elemento fundamental para que el profesor pueda asumir el rol de mediador del aprendizaje y garantizar una implementación efectiva del modelo.

Asimismo, la sede escolar complementa su enfoque pedagógico con programas como el Proyecto Integrado y el Innovation Program, donde los estudiantes aplican conocimientos para resolver problemas reales de su comunidad, fortaleciendo liderazgo, trabajo en equipo y pensamiento crítico.

Actualmente, la sede de Ica cuenta con 952 estudiantes en inicial, primaria y secundaria, y ha formado ocho promociones de egresados.

