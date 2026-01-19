El IV Festival del Chilcano culminó ayer por la tarde en el lagar del Campo Ferial “Alfredo Elías Vargas”, con una ceremonia que combinó tradición, sabor y orgullo local. La jornada finalizó con el tradicional “Brindis de la Peruanidad” y la premiación de los ganadores del II Concurso “Mejor Chilcano de Pisco 2026”, realizado el pasado 16 de enero.

Promoción turística

En la categoría de Chilcano Clásico, el primer lugar fue para Alme Jesús Vicuña Hernández de Pisco Falconí, mientras que Carlos Martín Padilla Pisconte, también de Pisco Falconí, obtuvo el segundo puesto. El tercer lugar fue otorgado a Gino Virgilio Velarde Lainez, de la Bodega Campo de Encanto.

Por su parte, en la categoría de Chilcano Especial, Gustavo César Rojas Herrera de Pisco Falconí se llevó el primer puesto; el segundo lugar correspondió nuevamente a Carlos Martín Padilla Pisconte, y el tercero fue para Jean Franco Alviar Atoccsa, de Viña Tacama.

La Municipalidad de Ica destacó la labor de la notaría Vásquez Vidal, que garantizó la transparencia y legalidad del concurso, así como la participación de los jurados, entre ellos el ingeniero Jesús Castro Rojas, el licenciado José Roberto Panizo Coronado y el enólogo Jesús Gerardo Solís Cupari.

El evento no solo celebró la creatividad y el talento de los participantes, sino que también buscó revalorizar al chilcano, uno de los cócteles más representativos del pisco peruano, promoviendo la identidad y las tradiciones de la región en el marco de esta festividad.

En bodega Racimo de Uva

En tanto, en Chincha, el evento enoturístico “salud con el chilcano de Pisco – Chincha 2026” después de una semana de recorrido concluyó en la bodega Racimo de Uva.

Los visitantes como parte de la actividad ingresaron a las principales bodegas de la provincia para conocer la elaboración del pisco y degustaron además del refrescante chilcano.

Martín Sam Solano, jefe de la oficinal zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo indicó que se superó la expectativa con el esfuerzo de los productores, restaurantes y otras instituciones involucradas en fomentar no solo la producción vitivinícola, sino también la gastronomía, la danza afrodescendiente y marinera. Agregó que ya se están realizando las coordinaciones con los prestadores de servicio turístico para la celebración del pisco sour.

