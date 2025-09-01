La muerte de Alejandro Felipe Paniagua Torres, de 70 años, ha generado indignación entre sus familiares y amigos, quienes exigen justicia tras el accidente que acabó con su vida.

El hecho ocurrió cuando una camioneta blanca Nissan, de placa CEV-146, embistió violentamente el auto que conducía Paniagua y lo arrastró por varios metros hasta la vereda, dejándolo atrapado entre los fierros del vehículo.

Muerte violenta

El accidente sucedió en Ica el pasado 29 de agosto y requirió la intervención de personal de los bomberos, que utilizó herramientas de corte para liberarlo. El conductor fue trasladado de emergencia a un hospital local, y posteriormente se dispuso su traslado a un hospital en Lima, pero lamentablemente falleció en el trayecto, a la altura de la provincia de Chincha.

De acuerdo al certificado de defunción, suscrito por el médico Fernando Champi Miranda, la causa de la muerte fue un shock traumático múltiple, con lesiones como traumatismo vertebro medular cervical severo y retrolistesis del cuerpo vertebral C3, todo como consecuencia directa del accidente de tránsito.

A pesar de la gravedad de los hechos, el conductor de la camioneta fue liberado, lo que ha causado aún más la indignación entre los familiares de la víctima. El vehículo está registrado, según Sunarp, a nombre de Juan Jorge Elías Guerra y Sirlen Linda Lau Romo de Elías.

Homenaje y despedida

Alejandro Paniagua fue homenajeado por la Asociación de Retirados de la Policía Nacional de Inteligencia, así como por sus compañeros del Hospital Santa María del Socorro, donde fue ex trabajador del servicio de Transporte.

Durante el velorio, su hermano expresó su dolor y pidió justicia: “Esta situación nos ha dejado bastante dolidos e indignados, por iniciar una etapa que es la muerte de una forma muy trágica, indolente, insensible y con injusticia. Dios está viendo todo y se encargará el de hacer la justicia divina que es la verdadera, gracias porque sentimos que el dio parte de su vida en este nosocomio y lo ha hecho con mucha entrega y vocación”, expresó su hermano.

El féretro fue trasladado a la iglesia del Señor de Luren, donde se realizó una misa de cuerpo presente y finalmente su sepultura en el Parque del Recuerdo.

