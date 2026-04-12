La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, logró la confirmación de una sentencia de 14 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Helver Junior Arcos Quispe, declarado responsable de un delito contra la libertad sexual en agravio de una joven de 20 años.

Grave delito

El fallo judicial confirmó la condena emitida en primera instancia, tras acreditarse la responsabilidad penal del sentenciado por hechos ocurridos en julio de 2024 en el distrito de La Tinguiña. La Sala consideró que los elementos presentados durante el proceso fueron suficientes para sostener la culpabilidad.

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sairitupac Centeno expuso los argumentos del Ministerio Público, logrando desvirtuar los cuestionamientos formulados por la defensa. De esta manera, se ratificó la validez de las pruebas y la legalidad de la sentencia inicial.

Entre los elementos valorados por el tribunal, se destacó que el testimonio de la víctima cumplía con criterios de coherencia, persistencia y verosimilitud. Este fue respaldado por otros medios probatorios que permitieron fortalecer la acusación y sustentar la decisión judicial.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se produjo en el interior de un vehículo, donde el sentenciado habría empleado la fuerza pese a la oposición de la agraviada. Esta circunstancia fue determinante para la configuración del delito y la imposición de la pena correspondiente.

Además de la condena privativa de libertad, que se extenderá hasta el 19 de julio de 2038, la Sala dispuso el pago de una reparación civil de S/ 10,000 a favor de la víctima. Asimismo, se ordenó que el sentenciado sea sometido a un tratamiento terapéutico especializado como parte de las medidas dispuestas.

Este fallo refuerza la actuación del sistema de justicia frente a delitos de violencia sexual, evidenciando el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, marca un precedente en la lucha contra estos delitos, destacando la importancia de sancionar estos hechos y garantizar la protección de las víctimas.

VIDEO RECOMENDADO