El abogado de Reset Club, Víctor Valenzuela, ha confirmado la denuncia por presunto robo agravado en contra del ex trabajador de la mencionada empresa, Juan José Alfredo Carrascal Lapeyre. Delito ocurrido el pasado 28 de enero del 2024, cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptan y le roban el efectivo.

Más indicios

Según indicó, la denuncia ha sido interpuesta ante el Ministerio Público, quien ya apertura una investigación preliminar a Carrascal Lapeyre, a quien se le acusa de planificar un presunto “autorobo”, ya que cuando era jefe de operaciones de Reset Club traslado una fuerte suma de dinero, y pidió a los agentes de seguridad que no lo custodien, El delito se cometió en los exteriores de su vivienda.

“Hay fuertes pruebas que todo implicaría un robo preparado, un robo sistemático, un autorobo en otras palabras, el señor Carrascal ha denunciado el 28 de enero que le han robado la suma de 76 mil soles, pero no consigna cual es el origen de ese dinero, y el origen es del ingreso del evento de Reset tanto de la explanada y la discoteca y con un balance del contador es una suma que duplica el monto que él manifiesta. En el video se observa que demora para entrar a su casa más de un minuto, está hablando por celular y si una persona va con fuerte suma de dinero, llama a su esposa, a la empleada para entrar inmediatamente y resulta raro, además por protocolo de la empresa siempre tenía que estar custodiado por dos vigilantes, uno con arma y otro. Después hemos verificado que la denuncia no estaba registrada en el sistema policial”, declaró

Añadió que también se le involucra en el presunto delito de apropiación ilícita, ya que se le asignó un IPhone 14 Pro Max, valorizado en miles de soles, y hasta la fecha no realiza la devolución del equipo móvil. Del mismo modo dijo que Carrascal Lapeyre, no es socio de la empresa, ya que solo realizó un acuerdo preparativo y no definitivo, “esas acciones no fueron pagadas y no tiene como acreditar los pagos, y ese acuerdo preparatorio se cae y ha sido dejado sin efecto pro el mismo transferente”, acotó.

No es socio

Por su parte Fiorella Dulanto Salas, socia de Reset Club, indicó que se han identificado mayores indicios que comprometerían al denunciado, y que después del robo, cuando aún era trabajador de la empresa realizó actos irregulares que presuntamente buscarían entorpecer la investigación por el grave delito.

“La forma cómo reacciona cuando ve a los delincuentes es una reacción preparada. Luego del robo acudió con dos personas aduciendo que eran policías y que venían a revisar los celulares del personal de seguridad y que era parte de la investigación, pero no había acta fiscal, también en la declaración, realiza una denuncia descriptiva y para nada informativa. El 16 de febrero descubrimos que esa denuncia no había sido subida al sistema y todos los indicios y medios probatorios nos apuntan a él como el principal sospechoso. Un dato curioso es que 5 días después del robo, el Sr. Carrascal alquila una casa en un condominio con un costo diario de 1200 soles, y es raro para una persona robada, con un show traumático que se vaya a un condominio de lujo”, agregó.

En la misma línea, también confirmó que ella (Fiorella Dulanto) y Erika Cruces son las únicas socias de Reset Club, una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), creada desde el 2020 “cualquier persona que consulte en Registro Públicos, puede conocer quiénes son las socias actuales. Además, el mismo abogado del Sr. Carrascal ha dicho en un programa que su patrocinado es socio, pero no está inscrito en Registro Públicos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO