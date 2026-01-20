El congresista por Ica, Jorge Marticorena, confirmó que participará como candidato al Senado de la República en las Elecciones 2026, esta vez bajo las filas de Alianza para el Progreso (APP). El anuncio se dio en una entrevista televisiva en Canal N, donde el parlamentario aseguró que su decisión responde a lo que considera un respaldo de la ciudadanía iqueña.

Legislador iqueño

“Me han pedido que continúe. La gente valora el trabajo que venimos realizando”, sostuvo Marticorena, quien defendió su permanencia en la actividad política señalando que su labor se ha centrado en el contacto directo con las autoridades locales y regionales, así como en recorridos por distintas provincias de Ica.

No obstante, la proclamada aprobación popular contrasta con episodios recientes de rechazo público. En diciembre de 2025, el congresista fue increpado por pobladores de la provincia de Nasca durante una reunión convocada para tratar la problemática del abastecimiento de agua potable. La situación se tornó tensa cuando asistentes lo abuchearon y lo calificaron de “traidor”, obligando a su retiro con apoyo policial.

La mesa de trabajo, realizada el 16 de diciembre, tenía como objetivo abordar la crisis generada por el limitado suministro de agua, que en algunos sectores alcanza solo algunas horas al día. El encuentro concluyó sin acuerdos, lo que incrementó el malestar de los vecinos y dejó en evidencia el distanciamiento entre la autoridad y la población.

A las críticas ciudadanas se suma el cuestionamiento político por su trayectoria parlamentaria. Marticorena fue elegido inicialmente por Perú Libre, agrupación con la que respaldó al entonces presidente Pedro Castillo. Posteriormente, integró Perú Bicentenario y hoy forma parte de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña.

VIDEO RECOMENDADO