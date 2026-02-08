Una investigación inmediata a la empresa minera Shouxin Perú S.A. fue solicitada ante la Sunafil, tras una denuncia por presunto despido arbitrario, hostigamiento laboral y un grave accidente de trabajo ocurrido en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca.

Fiscalización de parlamentario

La solicitud fue planteada durante una reunión de trabajo sostenida por el congresista Jorge Marticorena, con el superintendente de Sunafil, Edgar Vallejos Florián, y su equipo de directores, en la que también participó el ciudadano Alex Huamani, trabajador afectado que ha formalizado la denuncia.

Según la información expuesta, el señor Huamani laboraba para la empresa Sinton Internacional, la cual presta servicios bajo la modalidad de locación a la empresa minera Shouxin Perú S. A. La denuncia señala que, además de presuntas prácticas de hostigamiento y un despido considerado arbitrario, el trabajador sufrió un accidente laboral de gravedad.

El accidente ocurrió durante el desarrollo de sus labores, dejándolo con lesiones severas en la columna, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente, su estado de salud requiere atención médica especializada y seguimiento continuo.

“Habiéndose cumplido el plazo de revisión, hemos solicitado formalmente que Sunafil inicie de inmediato las investigaciones inspectivas. Se nos ha informado que la próxima semana se desplazará un equipo de inspectores para atender este caso con carácter urgente”, indicó Marticorena.

