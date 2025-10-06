El congresista fujimorista por Ica, Raúl Huamán Coronado, fue abucheado por ciudadanos ayacuchanos entre gritos y reclamos, tras una actividad oficial que compartía con el ministro de Agricultura, Ángel Manero, y miembros de la Comisión Agraria del Congreso.

Visita impopular

Huamán llegó a Ayacucho aparentemente para acompañar al Ejecutivo en una visita de trabajo, pero no fue bien recibido. A su paso, decenas de personas —muchos de ellos familiares de víctimas de las protestas de diciembre de 2022— lo encararon exigiendo justicia y cuestionando duramente su rol como legislador.

“¿Qué hace usted en Ayacucho si nunca hizo nada por su propia región?”, se escuchaba entre los reclamos. Varios de los manifestantes portaban fotografías de sus familiares fallecidos durante las protestas, mientras increpaban al parlamentario por el silencio del Congreso frente a las muertes ocurridas.

La situación escaló rápidamente, obligando a Huamán a retirarse del lugar. Escoltado por personal policial y su seguridad, recorrió varias cuadras entre protestas hasta llegar a un vehículo rojo que lo sacó del lugar a toda prisa.

El legislador evitó responder a la prensa local y no ofreció declaraciones sobre lo ocurrido. Tampoco se pronunció sobre los reclamos por justicia que le hicieron los deudos.

