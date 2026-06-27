Con el aroma inconfundible de nuestro destilado bandera y el sabor de la gastronomía chinchana, la región Ica se ha consolidado como una de las principales atracciones de la Expo Perú Los Andes 2026, megaevento comercial que reúne a cientos de productores, emprendedores y expositores de la macrorregión centro-sur en el campo ferial Callqui Chico, en Huancavelica.

Integración regional

La delegación iqueña viene captando la atención de los miles de asistentes gracias a su tradicional “Alameda del Pisco”. En este espacio, productores vitivinícolas locales ofrecen jornadas de degustación, venta y cátedras abiertas para enseñar al público a reconocer las diversas variedades y la alta calidad del destilado nacional.

“Estamos participando en esta actividad con la exhibición, venta y cata de nuestro destilado bandera, mostrando las diversas variedades que produce la tierra del sol”, destacó entusiasmado el productor vitivinícola iqueño Elías Bohórquez.

La propuesta de la región de la costa sur no es solo líquida. Para satisfacer el paladar de los visitantes, Ica ha llevado el emblemático “manchapecho”, el plato típico más representativo de la provincia de Chincha, que se ha convertido en el favorito del patio gastronómico de la feria.

Ica comparte escenario con productores y empresarios de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín y Cusco, además de Pasco y Huánuco en calidad de invitadas. En este espacio comercial, que atiende al público de 9:00 a 22:00 horas y culminará el próximo lunes 29 de junio, los asistentes también pueden adquirir productos agrícolas, lácteos y finos tejidos de alpaca.

Durante la ceremonia inaugural —que contó con un colorido pasacalle cultural desde la plaza Santa Ana y la presencia de los gobernadores regionales de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, y de Apurímac, Percy Godoy Medina— el gobernador anfitrión, Leoncio Huayllani Taype, resaltó la importancia de este encuentro para el desarrollo del centro-sur del país.

Huayllani destacó que Huancavelica logró salir de la pobreza extrema, ubicándose en el puesto 18 del ranking nacional de las 25 regiones del Perú, y anunció que este año se concluirán los estudios definitivos para la modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, una obra clave que optimizará la conectividad e impulsará el comercio en toda la macrorregión.

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