La región Ica participó en el lanzamiento oficial de la Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026, un evento que busca articular esfuerzos entre diversas regiones del país para impulsar el desarrollo económico, productivo y cultural. La actividad se realizó en la ciudad de Lima y reunió a autoridades, representantes institucionales y actores vinculados a distintos sectores productivos.

Cultivos tradicionales

La delegación iqueña estuvo encabezada por representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica, quienes aprovecharon el espacio para exhibir parte de la oferta productiva de la región, destacando tanto productos agrícolas como propuestas agroindustriales y artesanales.

Durante la presentación, se puso especial énfasis en alimentos reconocidos por su posicionamiento en el mercado nacional e internacional, como los pallares, pecanas, pasas, mandarina, granada y palta. Estos productos, ampliamente cultivados en los valles iqueños, fueron mostrados como ejemplos del potencial exportador de la región.

También se dio espacio a iniciativas locales de valor agregado. Entre ellas, la participación de la productora D’ Vanny, que presentó una variedad de derivados lácteos, evidenciando la diversificación de la producción regional más allá del sector agrícola tradicional.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los asistentes fue la presencia del pisco, considerado producto emblemático de Ica, que continúa consolidando su reconocimiento en distintos mercados. A ello se sumó la exhibición de artesanías, reflejo de la identidad cultural iqueña y del trabajo de pequeños productores.

El evento sirvió además para anunciar oficialmente que la Expo Perú Los Andes Huancavelica 2026 se desarrollará del 26 al 29 de junio en el campo ferial Challqui Chico. La feria reunirá a regiones como Ica, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, en una plataforma que busca generar oportunidades de negocio y fortalecer cadenas productivas en sectores como agricultura, ganadería, turismo, minería y comercio.

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