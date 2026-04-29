En la ciudad de Ica se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Expo Perú Los Andes – Huancavelica 2026, un importante evento de articulación regional que busca impulsar el crecimiento económico, la integración territorial y la promoción de los pequeños y medianos productores del país.

Producción local

La ceremonia se desarrolló en el auditorio del COER Ica y congregó a autoridades regionales, provinciales y representantes de instituciones públicas y privadas. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador regional Washington Sotelo, junto al alcalde provincial de Ica Carlos Reyes, el director ejecutivo de la Mancomunidad de los Andes Jesús Quispe Arones, entre otros.

Durante el evento, las autoridades resaltaron que la Expo Perú Los Andes se ha consolidado como una plataforma estratégica para visibilizar el potencial productivo de las regiones andinas y costeras, fomentando el intercambio comercial y la generación de oportunidades para emprendedores y productores locales.

En este contexto, se confirmó la participación activa de la región Ica en la edición 2026, donde presentará una amplia oferta de productos agrícolas, agroindustriales, vitivinícolas, artesanales y culturales. La delegación iqueña buscará posicionar su producción en nuevos mercados, reforzando su presencia a nivel nacional e internacional.

Como parte de la presentación, la Dirección Regional Agraria (DRA) Ica exhibió productos emblemáticos de la zona como pecanas, pasas, pallar y granada, reconocidos por su calidad y alta demanda en mercados nacionales y extranjeros. Asimismo, se destacó la participación de la productora local D’ Vanny, que presentó una variedad de productos lácteos, evidenciando el crecimiento del sector agroindustrial en la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de eventos permite fortalecer la articulación entre regiones, promoviendo la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de los sectores productivos. Además, remarcaron la importancia de continuar impulsando espacios de promoción comercial que beneficien directamente a los emprendedores.

La Expo Perú Los Andes 2026 se desarrollará del 26 al 29 de junio en el campo ferial de Callqui Chico, en la región Huancavelica, donde se espera la participación de seis regiones del país. El evento reunirá lo mejor de la agroindustria, la artesanía, la gastronomía y el turismo, consolidándose como una de las principales vitrinas de integración y desarrollo regional.

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