Las autoridades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) se unieron ayer a la marcha organizada por el gremio docente en el marco de la huelga indefinida que viene afectando el normal desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Medida de lucha

Durante el recorrido, que abarcó la Plaza de Armas de Ica, calles céntricas y diversas avenidas, los directivos universitarios expresaron públicamente su apoyo a las demandas del magisterio, subrayando la urgencia de atender sus reclamos para garantizar condiciones laborales dignas y estables dentro de la institución.

Entre los participantes estuvo el rector de la UNICA, Dr. Dante Calderón Huamaní, quien afirmó que la problemática docente requiere una solución inmediata y exhortó a las entidades responsables a entablar un diálogo efectivo que permita poner fin a la paralización.

“Es fundamental que las autoridades competentes escuchen al sector y actúen con celeridad. Esta situación afecta directamente a nuestros estudiantes, y la universidad necesita retomar sus actividades con normalidad”, señalaron representantes universitarios durante la movilización.

VIDEO RECOMENDADO