(UNICA) se unieron ayer a la marcha organizada por el gremio docente en el marco de la huelga indefinida que viene afectando el normal desarrollo de

Medida de lucha

Durante el recorrido, que abarcó la Plaza de Armas de Ica, calles céntricas y diversas avenidas, los directivos universitarios expresaron públicamente su apoyo a las demandas del magisterio, subrayando la urgencia de atender sus reclamos para garantizar condiciones laborales dignas y estables dentro de la institución.

Entre los participantes estuvo el rector de la UNICA, Dr. Dante Calderón Huamaní, quien afirmó que la problemática docente requiere una solución inmediata y exhortó a las entidades responsables a entablar un diálogo efectivo que permita poner fin a la paralización.

“Es fundamental que las autoridades competentes escuchen al sector y actúen con celeridad. Esta situación afecta directamente a nuestros estudiantes, y la universidad necesita retomar sus actividades con normalidad”, señalaron representantes universitarios durante la movilización.

