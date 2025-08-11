El director ejecutivo, C.D. Jaime Salomón Reyes junto a su equipo de gestión luego de realizar la visita inopinada al Centro de Salud Santiago continúan realizando las supervisiones a los establecimientos de salud a fin de garantizar una atención con calidad y calidez en beneficio de la población.

Cadena de frío

En esta oportunidad visitaron el Centro de Salud “La Angostura”, se verificó la asistencia y permanencia del personal de salud, el área de cadena de frío, servicio de CRED, Obstetricia y medicina.

Así mismo, Jaime Salomón Reyes dialogo con los usuarios que acuden al Centro de Salud “La Angostura”.

Las supervisiones continuarán a fin de garantizar una atención con calidad y calidez a favor de los niños, jóvenes, gestantes, adultos y adultos mayores.

VIDEO RECOMENDADO