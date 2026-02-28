Un violento asalto se registró en la cevichería “Los Mariscos”, ubicada en la prolongación José de la Torre Juarte, en la urbanización San Miguel, en la provincia de de Ica. Cuatro sujetos armados y encapuchados ingresaron al local mientras los comensales disfrutaban de sus platos marinos, despojándolos de dinero en efectivo y pertenencias de valor.

Delito en la zona

Según registros de cámaras de seguridad, los delincuentes se desplazaban en dos motos lineales. En las imágenes se observa cómo uno de los atacantes cubre su cabeza con una polera y mascarilla, mientras amenaza a los comensales con un arma de fuego.

Durante el asalto, tres personas fueron blanco directo de los delincuentes, uno de ellos recibió un golpe en la cabeza con el arma. Algunos comensales lograron huir del lugar, mientras los criminales se ensañaban con el grupo seleccionado.

Las autoridades policiales ya se encuentran tras los pasos de los delincuentes, quienes fueron captados en los videos de seguridad. La Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita capturar a los delincuentes.

