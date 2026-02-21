El 19 de febrero de 2026, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, personal de la Unidad de Servicios Especiales, a la altura de la calle Avellano (4ta cuadra), en Ica, intervino una camioneta polarizada de color rojo que circulaba de forma sospechosa.

Golpe policial

En el vehículo se encontraban dos sujetos de sexo masculino, identificados como Óscar Sebastián Granda Ramos de 24 años de edad y Josué Bladimir Barrón Quispe (18), quienes fueron intervenidos de inmediato.

Durante el registro vehicular, bajo el asiento del conductor se halló: un revólver Smith & Wesson, dos municiones calibre .38 SPL, un pasamontañas color negro y teléfonos celulares

Ambos fueron reducidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia para las diligencias correspondientes conforme a ley.

Los intervenidos son investigados por el presunto delito de peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

