La magistrada Ángela Carolina García Vivanco, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Manuel Pablo Vilca Espejo y Yanira Betty Atunga Atauje, investigados como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Julissa Magdalena Salinas Rivas. Asimismo, dispuso la misma medida contra Manuel Pablo Vilca Espejo por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, en agravio del Estado peruano.

Proceso judicial

La medida cautelar fue dictada durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara y evaluara los fundamentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica de los imputados, así como la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 30 de agosto de 2026, aproximadamente a las 6:30 a. m., en las inmediaciones del Hotel Ica, ubicado en la calle Salaverry, Julissa Magdalena Salinas Rivas se disponía a abordar un vehículo cuando fue interceptada por los investigados Manuel Pablo Vilca Espejo y Yanira Betty Atunga Atauje, además de un tercer sujeto que se encuentra en proceso de identificación. Los intervenidos se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan de color negro.

Según la imputación fiscal, el sujeto no identificado descendió del vehículo para sustraer un cesto con productos de aseo de propiedad de la agraviada e introducirlo en el automóvil. Sin embargo, ante la resistencia de la víctima, quien se aferró al vehículo para defender sus bienes, el conductor Vilca Espejo, quien se encontraba en estado de ebriedad, la sujetó del brazo y aceleró la marcha, arrastrándola violentamente por la vía pública, mientras la copiloto Atunga Atauje instigaba a continuar la fuga.

El hecho delictivo quedó frustrado en la intersección de las calles Salaverry y Lambayeque, debido a la resistencia de la víctima y a la oportuna intervención de una efectiva policial de tránsito, quien logró inmovilizar el automóvil retirando la llave del contacto. De inmediato, se procedió a la detención en flagrancia de los investigados y a la recuperación de la totalidad de los bienes.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato de los imputados en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida se prolongará hasta el 29 de diciembre de 2026, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

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