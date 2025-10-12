Con gran entusiasmo y energía, se llevó a cabo ayer el “Gran Bailetón” en la plazuela Sebastián Barranca, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Ica en coordinación con Smart Fit y el Club de Leones “La Achirana del Inca”. La actividad reunió a decenas de ciudadanos en una jornada de recreación, deporte y promoción de estilos de vida saludables.

Salud física y mental

Desde las 9:30 a.m., los asistentes disfrutaron de clases de baile al aire libre gracias al formato “Smart Truck”, que recorre diferentes ciudades del país con sesiones deportivas gratuitas, animadas con música y entrenadores especializados. Esta propuesta, busca incentivar la actividad física y mejorar la salud física y mental de la población.

El evento formó parte del programa “Recreación Familiar y Deportes – Ica Crece” y tuvo como objetivo principal fomentar el ejercicio regular como herramienta clave para una vida activa, saludable y libre de estrés.

