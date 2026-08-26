La carrera electoral en Los Aquijes tendría nuevamente a Carlos Enrique Osorio Vargas fuera de la cédula de votación. El Jurado Electoral Especial de Ica resolvió declarar improcedente la candidatura del exalcalde, quien buscaba regresar al municipio esta vez como representante de Avanza País.

Resolución del JEE

El pronunciamiento fue emitido el 23 de agosto mediante la Resolución N° 00869-2026-JEE-ICA0/JNE. El organismo electoral tomó en cuenta la sentencia firme que pesa sobre Osorio Vargas por el delito de colusión desleal en perjuicio de la administración pública.

El caso corresponde a una investigación vinculada con la comercialización de terrenos de propiedad municipal ubicados en Garganto, hechos ocurridos durante su gestión pasada al frente de la municipalidad de Los Aquijes. Por este proceso recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida.

La situación judicial de Osorio ya había condicionado sus anteriores intentos de volver a la alcaldía. En 2018 consiguió ganar las elecciones municipales de Los Aquijes, pero finalmente no pudo asumir el cargo. La municipalidad quedó posteriormente bajo la conducción de Hermelinda Alejo Coronado, quien ocupaba el puesto de primera regidora de aquella lista. En los comicios de 2022 volvió a presentar su candidatura, aunque esta vez por un movimiento regional. Su inscripción tampoco prosperó debido al antecedente judicial.

Ahora, Osorio Vargas intentó nuevamente competir, pero el resultado fue similar. El JEE consideró que su condena constituía un impedimento para acceder a la candidatura municipal.

Además de la sentencia, el organismo electoral observó que el exalcalde no consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida la condición de rehabilitado.

El JEE aplicó para este caso las disposiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales, con lo que descartó definitivamente su candidatura a la alcaldía.

La resolución no dejó fuera a toda la nómina de Avanza País. Los ocho postulantes al concejo municipal sí fueron inscritos y continúan habilitados para participar en las elecciones.

Ena Pilar Mejía Hernández encabeza la lista de regidores. No obstante, el documento electoral no señala que ella asuma automáticamente la candidatura a la alcaldía tras la exclusión de Osorio Vargas.

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