La Municipalidad Provincial de Ica reforzó las acciones de monitoreo y prevención ante los riesgos naturales que enfrenta la región, tanto por la posibilidad de un sismo de gran magnitud como por los efectos de un eventual fenómeno El Niño.

Prevención total

El subgerente de Defensa Civil y de la Plataforma Provincial, Walter Mendoza, destacó la importancia de concluir las obras de protección en el río Ica antes de finalizar el año para reducir posibles impactos durante la temporada de lluvias.

El funcionario informó que se vienen realizando inspecciones constantes en los puntos considerados críticos del cauce. Según explicó, se verificaron avances en sectores como Casuarinas, Manzanilla, el puente Grau y Mollendo, donde se ejecutan trabajos de enrocado y reforzamiento de las márgenes del río.

“Hemos visto que varios sectores ya están siendo intervenidos y la meta es que estas obras culminen antes de fin de año”, señaló.

Respecto al riesgo sísmico, Mendoza recordó que Ica se encuentra ubicada en una zona altamente vulnerable por formar parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

“No solamente las viviendas de adobe podrían colapsar; en un sismo de magnitud 8.0 muchas edificaciones resultarían afectadas”, advirtió y agregó que existen asentamientos humanos con construcciones vulnerables identificadas, aunque el impacto final dependerá de la intensidad del movimiento telúrico.

El funcionario indicó que el monitoreo de la infraestructura pública y privada es permanente para determinar niveles de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante cualquier evento natural que pueda afectar a la población.

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